Esonero Ancelotti | ecco quanto costerebbe al Napoli | gli scenari

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)aldi De Laurentiis allontanare il tecnico e lo staff: glifuturi In attesa di una svolta. Quella che servirebbe alper ripartire, quella che auspica De Laurentiis. Anche perché l’dialla società – come riporta La Gazzetta dello Sport – circa 5 milioni di euro, quattro per il tecnico e uno per lo staff. Il presidente partenopeo è dunque tentato dall’idea di arrivare a fine stagione con l’attuale assetto. A quel potrà poi chiudere il rapporto facendo valere una clausola da 0,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

franbellino : Gazzetta - ADL valuta esonero di Ancelotti: Gasp per il futuro, due nomi per la Champions - Tutto Napoli - salvione : Napoli, esonero Ancelotti? De Laurentiis ha le idee chiare - Yuro_23 : RT @capuanogio: L'esonero di #Ancelotti costerebbe 5 milioni di euro ad #ADL (4 per lui e uno per lo staff). Il presidente del #Napoli tent… -