Eruzione su White Island in Nuova Zelanda | “Nessun segno di vita sull’isola”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Non ci sono segni di” sull’isola neozelandesedove è eruttato improvvisamente il vulcano Whakaari: lo ha spiegato in una nota la polizia, citata dai media locali, precisando di ritenere che le persone che potevano essere recuperate ancora insono già state tratte in salvo. “In base alle informazioni che abbiamo, non crediamo ci sia alcun sopravvissuto“. Un elicottero della polizia e un aereo militare hanno effettuato voli di ricognizione sull’isola. Al momento il bilancio ufficiale è di 5 morti.L'articolosuin: “Nessundisull’isola” Meteo Web.

