Eruzione in Nuova Zelanda | il Waakari causa 5 morti e turisti dispersi

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in: ilViolentadel vulcano Wakaari, nella piccola isola White Island, in. Si contano almeno 5e un numero ancora imprecisato di. L’improvvisadelè avvenuta verso le 07:30 dell’orario italiano, mentre diversistavano compiendo escursioni sul cratere. Il(questo il suo nome in lingua maori) è uno dei vulcani più attivi dellaed è anche imprevedibile, a dimostrarlo i filmati dall’interno del cratere ripresi daipochi minuti prima dell’che non mostrano alcun segno di attività. Le operazioni di soccorso sono scattate quando, alle 14:11 locali, un turista di nome Michael Schade ha ripreso la scena mentre rientrava in barca dopo una visita. Le immagini riprese a distanza dopo l’mostrano un imponente ...

