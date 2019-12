Erutta vulcano in Nuova Zelanda | almeno 5 morti | “Evacuati i superstiti”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La polizia neozelandese ha detto di non aspettarsi di trovare altri sopravvissuti dell’eruzione vulcanica che oggi ha uccisocinque persone e ne ha ferite altre 20. Lo scrive la Bbc. Il, al largo dell’Isola del Nord, èto inaspettatamente oggi alle 14,11 circa locali, sputando in aria un lungo pennacchio di cenere. Circa 50 persone, neozelandesi e turisti stranieri, dovevano trovarsi vicini al luogo dell’esplosione in quel momento e molti erano stati visti nei pressi del cratere pochi minuti prima dell’eruzione. La polizia ha dichiarato che non ci sono più segni di vita su White Island dopo che elicotteri e altri velivoli hanno effettuato una serie di ricognizioni. I servizi di soccorso non sono stati in grado di raggiungere White Island perché resta troppo pericolosa. “La polizia ritiene che chiunque potesse essere stato evacuato ...

