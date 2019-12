Erica Piamonte Instagram | il seno stretto nel mini top è mozzafiato | «Sei la

urbanpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il profilodiè sempre più bollente. Non importa se le temperature stanno andando verso lo zero, ci pensa lei a tirarle su! La provocante influencer si è fatta conoscere grazie alla partecipazione al Grande Fratello, ma questo è stato solo un trampolino di lancio. A darle ancora più visibilità è stata la sua storia-amicizia con la collega Taylor Mega. Le due insieme hanno infiammato il web. Provocanti, sensuali e bellissime. Una coppia davvero apprezzata dai fan. Entrambe hanno un talento innato nel saper lasciare tutti senza fiato. Proprio come l’ultimo post di. Una foto a dir poco sensuale e da capogiro. Leggi anche: Fernanda Lessada censura, ritratta dal basso con le gambe spalancate: «Tanta roba»e il lavoro Ci vuole una precisazione:non è solo un bel visino. La giovane toscana ha anche un grande talento e si ...

Giada33459946 : #gf16 ?????? IG 'Erica piamonte real ha messo mi piace a un tuo commento' ?? - zazoomnews : Erica Piamonte Instagram provocante anche con un maglione: «Perfezione in una sola persona» - #Erica #Piamonte… - TataCate : RT @VALE70942077: Questa è Erica Piamonte, cuore grande?#gf16 -