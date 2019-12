Emily Ratajkowski esagerata | seno scoperto e corpo da dea FOTO

velvetgossip

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sguardo provocante, capelli scompigliati e spalle sensuali per uno scatto malizioso che lascia intravedere tutto. Ildella, ancora una volta, per i fan è in assoluto il più sexy del web. Questa volta la top model ha veramente fatto impazzire Instagram postando uno scatto davvero esagerato. Bella come una dea, laposa di spalle, lasciando l’immaginazione degli uomini fantasticare su di lei. E’ abituata a mostrarsi in tutta la sua nudità e a sconvolgere i suoi fan ed anche questa volta è riuscita nel suo intento. La top model si mostra decisa e sensuale mentre con le braccia che le stringono la vita e i capelli raccolti sulla spalla sinistra, si fa scattare qualche. Non passa inosservato ilabbondante che non riesce a nascondere, con indosso solo un pantalone nero lasciato cadere sui fianchi. Il suoappare ...

OlgaProzorov : Sapete che quando mi sveglio, senza un filo di trucco, sembro, ma uguale eh, Emily Ratajkowski? Poi mi trucco e passa tutto... - maselliandrea : emily ratajkowski donna della mia vita, ma non sei capace a far la carbonara come mia mamma quindi no grazie - LadyNews_ : #AlessiaMarcuzzi, #EmilyRatajkowski ed #Elodie in intimo: le foto fanno impazzire il popolo del web -