Emilio Fede | “Ho visto la morte Silvio Berlusconi? Egoista”

Emilio Fede reduce da una brutta caduta : “Mi hanno operato” : Emilio Fede racconta della caduta per cui è stato ricoverato d’urgenza, un incidente che lo ha molto provato. L’ex direttore del Tg4 ha inoltre parlato con Oggi della sua condizione mentre sconta gli arresti domiciliari per la condanna dopo il processo Ruby bis. Emilio Fede è infatti stato trovato colpevole di favoreggiamento della prostituzione e condannato a 4 anni e 7 mesi da scontare nella sua abitazione data l’età e alcune patologie di cui ...

Emilio Fede - la moglie Diana : «Berlusconi è un ingrato - pensa solo per sé…» - poi smentisce : Diana De Feo, moglie di Emilio Fede, ha voluto smentire con una nota l’affermazione a lei attribuita in un’intervista pubblicata sul settimanale Oggi: «Devo molto a Berlusconi per definirlo un ingrato». Secondo quanto riportato da Huffington Post la signora, legata all’ex direttore del Tg 4, ha voluto precisare una dichiarazione a lei erroneamente attribuita. Emilio Fede, la moglie Diana: «Berlusconi è un ingrato, pensa solo per ...

Emilio Fede e la caduta : “Ho rischiato di perdere un occhio” : Emilio Fede è un fiume in piena: «Ho fatto una caduta nel mio condominio, a Milano 2, che mi ha letteralmente massacrato», ha dichiarato l’ex direttore del Tg4, «la strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l’altra. E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle gambe e al viso dove ho riportato ferite e tumefazioni, rischiando di perdere un occhio. Sono stato due giorni ricoverato al San ...

Emilio Fede - dopo la caduta : “Temo di morire ai domiciliari” : Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia del ricovero in ospedale per Emilio Fede, necessario a causa di una brutta caduta. In seguito era stato comunicato che il giornalista era fuori pericolo. Sul nuovo numero del settimanale “Oggi“, è stata pubblicata un’intervista rilasciata da Fede poco dopo la caduta. Nelle dichiarazioni di Fede si legge: Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora ...

Emilio Fede - la moglie Diana contro Silvio Berlusconi : “È un ingrato - non vuole avere grane - pensa solo per sé” : “Silvio Berlusconi non vuole avere grane, pensa solo per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato ingrato? Sì, penso che si potrebbe dire così“. A lanciare la stoccata è Diana De Feo, la moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, che in un’intervista congiunta al settimanale Oggi sulle condizioni di salute del marito si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Proprio per alcune cene a casa ...

“Ho paura di morire a casa”. Emilio Fede non nasconde il suo dolore dopo l’incidente : Emilio Fede, dopo la rovinosa caduta si confessa al settimanale Oggi. “Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere. Ho battuto la testa forte, mi hanno operato al naso” ha detto nel numero del settimanale in edicola giovedì 5 dicembre 2019. E ha aggiunto: “Sono rimasto circa mezz’ora a terra, non avevo né la forza di alzarmi né di gridare. Per fortuna un custode mi ha visto e ha chiamato i ...

Emilio Fede dopo la caduta : “Ho paura di morire” : Il giornalista Emilio Fede è stato intervistato a seguito dell’incidente che lo ha costrtto al temporaneo ricovero in ospedale. Il conduttore si è detto molto impaurito e preoccupato per quanto accaduto: “Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque ma per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere“. La moglie dell’ex direttore del Tg4, anche lei intervistata, sembra smentire: “Perso un occhio? Ma no non mi ...

Emilio Fede brutta caduta - viso tumefatto e rischia di perdere un occhio - il conduttore “farò causa penale contro l’amministratore di condominio” : Emilio Fede è stato due giorni ricoverato al San Raffaele per una bruttissima caduta: “Ho fatto una caduta nel mio condominio, a Milano2, che mi ha letteralmente massacrato”. Il famoso giornalista racconta l’accaduto: “La strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l’altra. E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle gambe e al viso dove ho riportato ferite e tumefazioni, ...

Emilio Fede dopo la caduta querela l'amministratore : "Sono sfigurato - ho quasi perso un occhio" : Emilio Fede è un fiume in piena: "Ho fatto una caduta nel mio condominio, a Milano2, che mi ha letteralmente massacrato", dichiara l'ex direttore del Tg4, "la strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l'altra. E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle ga

Emilio Fede in ospedale dopo una caduta - dimesso : UPDATE Emilio Fede è uscito dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove si era recato per fare degli accertamenti per i postumi di una caduta in cui ha riportato delle contusioni. È quanto si apprende da fonti dell'ospedale. L'ex direttore del tg4 sarebbe andato due volte nell'ospedale milanese. La prima lunedì, in seguito ad una caduta, la seconda volta, tra ieri e oggi, perché riportava dei dolori alla gamba. dopo essere passato dal Pronto ...

Emilio Fede Ricoverato in Ospedale. Ecco le Condizioni di Salute del Giornalista! : Ore di ansia per il giornalista Emilio Fede. L’ex direttore del tg 4 è stato Ricoverato al San Raffaele di Milano dopo una brutta caduta. Ecco cosa è successo e quali sono le attuali Condizioni di Salute dello storico volto Mediaset. Emilio Fede attualmente si trova sotto osservazione all’Ospedale San Raffaele di Milano. Sulle Condizioni di Salute del giornalista non ci sono notizie certe. Si sa solo che Fede è rimasto vittima di un ...

Emilio Fede in ospedale : brutta caduta per il giornalista : Come sta Emilio Fede: il giornalista è finito in ospedale Ore difficili per Emilio Fede. Come riporta l’Adnkronos, l’ex direttore del Tg 4 è ricoverato al San Raffaele di Milano. Il giornalista, che oggi ha 88 anni, è finito in ospedale dopo una brutta caduta. Si parla di un incidente domestico, che ha causato contusioni […] L'articolo Emilio Fede in ospedale: brutta caduta per il giornalista proviene da Gossip e Tv.

Emilio Fede ricoverato in ospedale : paura per l’ex direttore del Tg4 : Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele. Secondo Adnkronos Emilio Fede si trova al pronto soccorso dell’ospedale di Milano dopo una caduta. Qualche giorno fa l’ex direttore del Tg4 defenestrato da Mediaset e protagonista delle inchieste sulle cene eleganti, intervenendo ai microfoni di Radio Padania Libera, nel programma “Onda Libera” condotto dal direttore Giulio Cainarca e da Antonio Verna, aveva anticipato alcuni contenuti ...

Emilio Fede - l’ex direttore del Tg4 trasportato al pronto soccorso del San Raffaele di Milano : L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista, 88 anni, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari in seguito a una caduta. Fede, a quanto si apprende, è sotto osservazione da parte dei medici. Il ricovero è stato anticipato dall’account Twitter Il Biscione, considerato un “insider” dell’azienda. “È stato ricoverato ...