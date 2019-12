Elezioni | in Calabria Matteo Salvini dice no al candidato di Forza Italia

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per la Lega didi “sono tante donne e uomini calabresi che possono rappresentare meglio la”: veto sul sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Il Centro-destrasi spacca insul nome delalle prossime, infatti, ufficializza Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, per guidare la coalizione di centro-destra ma la … L'articolo, inno aldiproviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : @contracrypto @PaoloZoccoli @tan1at1ber1a Noi in Parlamento come vedete stiamo facendo il possibile. Voi potete com… - ilquotidianoweb : #Elezioni regionali in #Calabria, la crisi profonda del #Pd: #Aieta respinge i commissariamenti del #partito… - Adnkronos : Elezioni #Calabria, #Salvini spacca in due Forza Italia -