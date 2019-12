Elezioni a San Marino | la sinistra spazzata via dalla Democrazia cristiana Alleanza col

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nella Repubblica più antica d’Europa, piccola ma autonoma in tutto e per tutto, la(Pdcs) vince lecon il 33.37% e 21 seggi su 60 in Parlamento e spazza via la vecchia maggioranza di. Anche se per governare il partito dei moderati – che di fatto è quello che si colloca più a destra -, avrà probabilmente bisogno di allearsi col secondo classificato, il movimento ‘anti-sistema’ la Rete, una sorta di Movimento 5 Stelle locale che ha corso nella coalizione ‘Domani in movimento’, arrivata al 24.69%. Rispetto al 2016 in cui era arrivata al 18,28% dei voti, ha chiuso questa tornata elettorale col 18,33%. Un risultato, scrive Il Resto del Carlino, al di sotto delle aspettative. Il Parlamento che prende forma dopo questesegna un cambio sostanziale rispetto alla composizione della scorsa legislatura, che ha avuto nella ...

