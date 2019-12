Elettriche - Airbus delle batterie | anche l' Italia nel progetto europeo

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuovo passo in avanti nelpanper la costituzione di una "" per le auto. La Commissione Europea ha, infatti, approvato aiuti di Stato per un importo totale di 3,2 miliardi di euro per la realizzazione di fabbriche di accumulatori in sette Paesi del Vecchio Continente, tra cui l'. "La produzione diin Europa è di interesse strategico per la nostra economia e la nostra società a causasue potenzialità in termini di mobilità ed energia pulite, di creazione di posti di lavoro, di sostenibilità e di competitività", ha affermato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. "Gli aiuti approvati garantiranno che questo importantepossa proseguire senza distorcere indebitamente la concorrenza".Ilpan-. Il via libera segue un lungo iter, rallentato solo dai ritardi ...

