eFootball PES 2020 LITE | Il Free to Play di Konami è disponibile da oggi

gamerbrain

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Digital Entertainment B.V. è lieta di annunciarePES, la versione-to-del pluri-premiato simulatore di calcio per PS4, Xbox One e PC STEAM*.PESsaràin download gratuito a partire daper Xbox One e PC STEAM e da mercoledì 11 dicembre anche per PS4.PESè un videogioco dedicato a tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di provare l’ultimo capitolo della celebre saga calcistica die che include tutte le più apprezzate caratteristiche del gamedella versione completa del gioco come il dribbling di precisione, realizzato in collaborazione con il centrocampista spagnolo Andrés Iniesta, e l’immersiva grafica allo stato dell’arte.PEScomprende le più importanti ...

AppleNews_it : RT @pcexpander: eFootball PES 2020 LITE è la versione gratuita del celebre calcistico Konami ed è disponibile… da ora!#pcexpander #cybernew… - pcexpander : eFootball PES 2020 LITE è la versione gratuita del celebre calcistico Konami ed è disponibile… da ora!#pcexpander… - davideinno85 : RT @SkyTG24: La Juventus sbarca negli eSports: parteciperà a -