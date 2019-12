Ecovillaggio Montale | il primo ecoquartiere nZEB che resiste ai nubifragi

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In coerenza con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030, il team di, ieri come oggi continua a costruire, pensando a come il clima sta cambiando e come gli effetti degli eventi meteoclimatici possano ripercuotersi sulla qualità di vita, sulla sicurezza dell’ambiente e delle persone. Il tutto coniugato all’importanza dell’investimento immobiliare e alla realizzazione di case ecologiche, innovative e con un valore durevole nel tempo. In altre parole una “eredità” da tramandare alle generazioni future. Il progetto immobiliare nasce dall’idea degli imprenditori modenesi, Silvia e Carlo Pini, di agire nell’ottica di resilienza al cambiamento climatico per il benessere delle persone, con la ricerca del comfort attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili in natura, senza contrastarla ma assecondandola con azioni di adattamento e ...