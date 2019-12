Earvin Ngapeth arrestato in Brasile per violenza sessuale | shock per il volley francese

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è statoinper molestie sessuali. A dare la notizia il sito di Globoesporte secondo il quale il fortissimo schiacciatore avrebbe palpeggiato una donna durante i festeggiamenti per la vittoria della finale per il terzo posto del Mondiale per club. Una notiziache ha sconvolto il mondo della pallavolo. Secondo l’ufficio stampa della polizia civile dello stato di Minas Gerais,ha confermato i fatti. Ilha cercato di spiegare quanto accaduto dicendo di aver confuso la donna con una delle persone che l’avevano accompagnato alla serata. Il pallavolistasi è poi scusata con la donna vittima di questa triste vicenda e con il fidanzato, scuse evidentemente che non sono bastate per evitargli una denuncia alle forze dell’ordine. Attualmenteè in custodia in attesa di essere giudicato. Al momento la ...

AGiambart : RT @Volleyball_it: Mondiale per Club: A Belo Horizonte accuse di molestie sessuali per Earvin Ngapeth - 10mona17 : RT @Volleyball_it: Mondiale per Club: A Belo Horizonte accuse di molestie sessuali per Earvin Ngapeth - Volleyball_it : Mondiale per Club: A Belo Horizonte accuse di molestie sessuali per Earvin Ngapeth -