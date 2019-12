agi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Continua il monitoraggio del gruppo di orche che da domenica 1 dicembre stazionano nell'area delcontainer diVoltri. Le riprese aeree effettuate dall'elicottero della Guardia costiera confermano l'assenza del corpo deldel gruppo, deceduto. Dal confronto con le immagini di questi ultimi giorni, si presume che la madre possa averlo abbandonato nella notte tra venerdì e sabato. La guardia costiera si sta adoperando per individuare e recuperare il corpo del, che potrà dare importanti informazioni per lo studio scientifico di questa importante specie di mammiferi. Rimangono, pertanto, i 4 esemplari: il maschio adulto, la madre dele gli altri due esemplari adulti. Biologi, medici veterinari e ricercatori coinvolti nel monitoraggio sono preoccupati per lefisiche degli esemplari che mostrano segnali di deperimento e auspicano che presto il ...

Agenzia_Italia : È morto il cucciolo di orca davanti al porto di Genova. Ora preoccupano le condizioni del gruppo - LiguriaOggi : Orche a Genova – La mamma ha abbandonato il cucciolo morto e ora si spera - RomyCiciu : RT @Nicola_Bressi: MADRE ORCA Fa tenerezza la madre di Orca che nel golfo di Genova culla il suo piccolo morto. Bisogna ricordare che l'att… -