Doping | Russia squalificata da Olimpiadi e campionati del mondo

gqitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Sanzioni durissime» dovevano, e sanzioni durissime sono state. L'Agenzia mondiale anti(la Wada) ha confermato quanto aveva minacciato di fare nelle scorse settimane e ha deciso di escludere lada, Paralimpiadi e Mondiali per i prossimi quattro anni per i fatti relativi al cosiddetto «di stato» da parte della Rusada, l'agenzia antirussa. Un provvedimento clamoroso, il più pesante nella storia dello sport. Lanon potrà partecipare ai giochi di Tokyo 2020, ai Mondiali di calcio 2022 e ai giochi invernali di Pechino 2022. https://twitter.com/wada ama/status/1203993267756511233Non solo, perché tra i divieti (esteso anche ai funzionari del governo e ai membri del Cio, che non potranno partecipare a riunioni ufficiali) c'è anche quello di far sventolare la bandiera della Federazione russa e far ...

Eurosport_IT : ?? DOPING, RUSSIA SQUALIFICATA PER 4 ANNI! Non potrà prendere parte a #Tokyo2020 e al Mondiale di Calcio del 2022… - MediasetTgcom24 : Doping, la Russia esclusa per 4 anni dai Giochi olimpici - SkySport : ? #UltimOra #Doping ? #Russia bandita da tutte le competizioni internazionali ? Stop di 4 anni deciso dalla #Wada (… -