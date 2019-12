Doping | Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni

newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Caso, la Russiper. Salterà Tokyo 2020 e Pechino 2022. Ma Mosca potrebbe fare ricorso al Tas. Laper. È ufficiale la decisione del Wada, Agenzia Mondiale AntiperLa notizia è stata confermata da un portavoce del Wada al termine del Comitato Esecutivo a Losanna. Laè stata condannata per la recidiva nella falsificazione dei dati relativi al controllo antisui propri atleti. Mosca potrà rivolgersi al TAS, ossia il Tribunale di Arbitrato per lo Sport, ultimo atto della lunga e controversa vicenda. Il ricorso al Tas Mosca sarà dunque costretta a saltare ledi Tokyo, che si terranno nel 2020, e i Giochi Invernali che si svolgeranno a Pechino nel 2022. Nel periodo di squalifica lanon potrà inoltre ...

