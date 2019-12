Doping | Russia esclusa dalle Olimpiadi e Mondiali

blogo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lanon potrà partecipare alle prossimee ai prossimi Campionati del mondo secondo quanto ha stabilito la Wada, l'Agenzia mondiale anti. A riportare la notizia è il quotidiano sportivo francese L'Équipe secondo cui la Wada ha sanzionato la federazione russa a causa delle ripetute pratiche considerate scorrette in tema di controlli antisui suoi atleti, controlli ritenuti falsificati.Il provvedimento dell’Agenzia mondiale antideterminerà l’eliminazione per quattro anni della delegazione russaprincipali competizioni sportive internazionali come i Giochi di Tokyo 2020, con inizio il 24 luglio e fine il 9 agosto prossimi, e le successiveinvernali di Pechino 2022.Secondo il comitato esecutivo della Wada laha contraffatto i dati di laboratorio con prove false eliminando i file relativi ai test antiche erano risultati ...

