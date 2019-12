Doping | Russia di nuovo esclusa dalle Olimpiadi per 4 anni

vanityfair

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È la sanzione più pesante nella storia del movimento olimpico. L’Agenzia Mondiale anti, la Wada, ha deciso di escludere laper quattro. L’annuncio è stato dato al termine del Comitato Esecutivo riunito a Losanna. Lanon potrà partecipare, come nazione, ai giochi olimpici di Tokyo 2020 e a quelli invernali di Pechino 2022. Non potrà né ospitare né candidarsi per organizzare eventi sportivi internazionali. Mosca è stata condannata perché recidiva nel falsificare i dati dei controlli antisui suoi atleti. Ha ancora la possibilità di fare appello al Tas, il Tribunale di Arbitrato per lo Sport, entro 21 giorni. È la nazione, con la bandiera, a non poter partecipare ai giochi. Gli atleti, se dimostrano di essere puliti, possono gareggiare, sotto l’insegna del comitato olimpico internazionale. Sì alle gare, ma niente inno nazionale, in caso ...

