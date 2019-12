Doping | la Wada squalifica la Russia I suoi atleti fuori dai Mondiali e dalle Olimpiadi

lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Esecutivohato laper quattro anni. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Una sanzione che di fatto esclude glirussiestive di Tokyo2020 e da quelle invernali di Pechino 2022. Lanon potrà inoltre né ospitare né candidarsi per organizzare grandi eventi sportivi. L’Esecutivo dell’Agenzia Mondiale anti, riunito oggi a Losanna, ha dunque sposato in toto la raccomandazione fatta dal Comitato di controllo della conformità (Crc) dalla stessadi escludere laprincipali competizioni sportive per i prossimi 4 anni vista la presunta alterazione dei dati del laboratorio di Mosca consegnati lo scorso gennaio, fra le condizioni imposte per revocare la sospensione della Rusada. Lasarà estesa anche ai dirigenti sportivi e ai membri del governo, ai quali sarà dunque vietato di presenziare ai ...

