Doping | la Wada ha deciso di escludere la Russia dalle Olimpiadi per quattro anni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Esclusaper. È arrivata la decisione dell’Agenzia Mondiale Anti) nei confronti della, condannata per recidiva nel falsificare i dati dei controlli antisui suoi atleti. Lo ha comunicato un portavoce dellaal termine del Comitato Esecutivo a Losanna. Mosca, pertanto, non potrà essere rappresentata alle prossimedi Tokyo 2020 e ai Giochi Invernali di Pechino 2022. La Federazione potrà ora presentare appello al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (Tas) che avrà l’ultima parola. L'articolo, lahadilaperproviene da Il Fatto Quotidiano.

abioleonardi : RT @TgLa7: Doping: Wada squalifica per 4 anni Russia da Olimpiadi - napolista : Niente Olimpiadi e Mondiali, la Wada squalifica la Russia per 4 anni per doping. Gli atleti che possono dimostrare… - AvvLandi : #doping #olimpiadi è da vent'anni che lo sport spagnolo combina e copre le peggio cose... Ma il #wada vede solo la #russia. -