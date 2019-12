Doping | la Russia esclusa da Olimpiadi e Campionati del mondo per quattro anni

leggo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'Agenzia mondiale anti(WADA) ha bandito ladalla partecipazione ai principali tornei sportivi internazionali, tra cui lee idel, per un periodo di...

MediasetTgcom24 : Doping, la Russia esclusa per 4 anni dai Giochi olimpici - repubblica : ?? Doping, Russia esclusa per 4 anni da Giochi olimpici - SerenaPitotti : RT @Eurosport_IT: ?? DOPING, RUSSIA SQUALIFICATA PER 4 ANNI! Non potrà prendere parte a #Tokyo2020 e al Mondiale di Calcio del 2022 (e le… -