(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'Agenzia mondiale anti(WADA) ha bandito ladalla partecipazione ai principali tornei sportivi internazionali, tra cui lee idel, per un periodo di quattro anni. Lo riporta la Tass. Il comitato esecutivo della WADA ha preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false ed eliminando i file collegati a test antipositivi che avrebbero potuto aiutare a identificare i dopati. Il Comitato Esecutivo dell'Agenzia mondiale anti(WADA) ha stabilito altresì che la, nel periodo stabilito, non potrà ospitare o concorrere all'assegnazione d'importanti tornei sportivi internazionali. Il Comitato Esecutivo della WADA ha anche stabilito che i funzionari statali russi, nonché i funzionari del Comitato Olimpico Russo (ROC) e del Comitato Paralimpico Russo (RPC), sono stati banditi dal partecipare ...

