Donna non vedente va in un fast food e chiede che le vengano letti gli ingredienti di un

baritalianews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Unanon, Medina Hall è entrata in una nota catena die voleva ordinare un dolce. Poi, appunto, non, ha chiesto ai dipendenti di leggerle l’elenco deglidi quel dolce perché lei, allergica alle noci aveva bisogno di controllare bene da cosa fosse composto. I dipendenti, però, si sono rifiutati di leggerle glicon cui era fatto il dolce perché ritenevano non rientrasse nelle loro mansioni e laha voluto rendere pubblico ciò che le era accaduto. Laha raccontato così: “Sono rimasta scioccata: se avessi mangiato quel dolce e ci fossero state noci avrei avuto un forte attacco d’asma e sarei dovuta andare urgentemente in ospedale”. Questa vicenda è accaduta a Folkstone e la catena del, appena saputo cosa era accaduto ha rispostondo scusa alla Medina Hall e impegnandosi a capire cosa ...

matteosalvinimi : #Salvini: noi abbiamo scelto Lucia Borgonzoni perché brava, non perché donna. Non so che dati abbia Lei, dottoressa… - chetempochefa : 'Tu non hai mai cambiato gli occhiali. Siete rimasti al mondo Tu, Al Bano e Venditti sempre con gli stessi occhiali… - borghi_claudio : Eh niente, sul MES si sono fatti fare fessi anche stavolta. Una volta il trucco c'è e non si vede ma se tutto il mo… -