Don Aniello attacca | Saviano illude giovani | Gomorra li rovina

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Federico Garau Il religioso si scaglia contro la serie tv, il suo messaggio fuorviante e la distorsione dei valori connessa: "C’è solo il Male reso un modello.i ragazzi, mentre a loro servono soluzioni e soldi" DonMang, parroco di Santa Maria della Provvidenza a Scampia (Napoli) dal 1994 al 2010, si scaglia ancora contro la serie televisiva "" e la evidente distorsione dei valori in essa rappresentati, un'occasione per arricchire di un nuovo capitolo la querelle con lo scrittore Roberto. Il religioso, da sempre personaggio noto per essere in prima linea nella lotta ai camorristi e nel disperato tentativo di recuperare e togliere dalla strada iche vivono in quelle zone disagiate e problematiche della città partenopea, esprime la propria opinione in un'intervista rilasciata a Libero. Parole chiare e sicuramente ...

NMarigliano78 : Don Aniello Manganiello Bis: “Gomorra ha fatto solo male a Scampia. Saviano illude i ragazzi”… - sonocomesonoo_ : @PietroColacicco @Ggiovann1 Io credo che sia Don Aniello. Penso che sia stata una mossa da parte di Genny per fargl… - VitoDaidone : @PietroColacicco @Ggiovann1 E' di Don Aniello -