Disuguaglianze sanitarie | fuga dei cervelli e carenza di medici | ricerca e innovazione

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non una semplice denuncia di carenze ma una vera e propria proposta di possibili soluzioni per risolvere i problemi che affliggono la sanità italiana. Puntare su: questa l’unica “cura” per “guarire” i malanni del Servizio Sanitario Nazionale. La “ricetta”, inviata al Governo dalle colonne di “The Lancet Public Health”1 è stata sottoscritta da un gruppo ditori e docenti afferenti all’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM), alla Società Italiana dina Ambientale (SIMA), alla Società Italiana di Sanità Pubblica e Digitale (SISPED), al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e all’Università2. “È il momento di agire”, afferma Prisco Piscitelli, epidemiologo ISBEM e vicepresidente SIMA, “Un’ ‘iniezione’ ditori nel nostro Servizio Sanitario Nazionale – non soloma anche biologi, biotecnologi, ...