Diletta Leotta al centro delle polemiche | l' attacco di Paola Ferrari

comingsoon

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La nuova gaffe della giornalista durante la diretta Lazio - Juve non è passata inosservata dalla sua collega Rai.

repubblica : Confonde Venditti con Battisti: un'altra gaffe per Diletta Leotta - Piergiulio58 : Un'altra gaffe per Diletta Leotta, inciampa sui cori dei tifosi della Lazio dopo la vittoria sulla Juve. MA ANCHE… - SiamoPartenopei : Diletta Leotta, periodo non proprio 'fortunato': l'ultima gaffe fa accanire il popolo del web -