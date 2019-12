De Raho | “Mafie sparirebbero senza contante In Italia non si vuole eliminare l’evasione

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’eliminazione del denarocome “soluzione migliore” per combattere i clan. E una constatazione: “Innon sil’evasione”. L’equazione è del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De: “del tutto il denarosarebbe la soluzione migliore perle mafie. In tanti Paesi del mondo anche il giornale si paga con la carta di credito e si tracciano tutti i pagamenti”, ha sottolineato il magistrato. Quindi l’interrogativo: “Mi chiedo perché non si interviene sulla legislazione tributaria prevedendo che tutte le spese si debbano inserire nella dichiarazioni di redditi e perché l’imposta non si paga sul reddito conservato anziché sul reddito speso. Questo consentirebbe di controllare tutti i pagamenti”. Se la mossa non viene effettuata, riflette Cafiero ...

