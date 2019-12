D’Angelo raggiante | “Vittoria pesante | questa è la vera Casertana”

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ un Angeloquello che si presenta in sala stampa al ‘Liberati’ di Terni per commentare ilsuccesso della sua Casertana sui padroni di casa della Ternana. Di seguito le sue parole: Tifosi – “E’ bello vedere tutti questi tifosi al seguito. Non a caso la prima cosa che ho fatto dopo il gol sono corso da loro. Per tutti noi è bello averespinta alle nostre spalle”. Prestazione – “Sono contento per il gol, ma soprattutto perché abbiamo dato l’anima.è la Casertana. Dopo la sconfitta con la Paganese volevamo riscattarci. Ci siamo ricompattati dopo tante assenze, infortuni e imprevisti. Noi è semplice affrontare la settimana di lavoro. Abbiamo voluto fortementevittoria”. Sacrificio – “E’ una grande soddisfazione. Venivamo da una bella batosta evittoria ...

