Dalle Sardine | all’anti-sovranismo | fino all’associazione LGBTQ+ | tutte le volte che

(Di lunedì 9 dicembre 2019) «Guardo con interesse alle, vi ritrovo elementi e quella libertà che furono propri della rivoluzione liberale di Berlusconi. Mi auguro non facciano come i grillini» ha affermato Francesca Pascale, la compagna del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista all’Huffington Post. «Valuterò il piacere di riscendere in piazza il 14 dicembre», ha aggiunto, perché «si tratta di un fenomeno spontaneo, dilagante, animato da giovani, quindi va guardato con rispetto, interesse e soprattutto non va sottovalutato». Le dichiarazioni della fidanzata dell’ex premier hanno generato dissapori tra i ranghi di Forza Italia: «Ognuno può assumere qualsiasi posizione a livello personale, tuttavia sostenere chi in Emilia-Romagna si batte in piazza contro la candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni, in una fase di aperta campagna elettorale, assume un enorme ...

