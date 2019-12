Dalla trappola Mes alle banche | l’Italia massacrata da Bruxelles

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Antonio Patuelli aveva già espresso forti dubbi sul Mes qualche settimana fa, quando il dibattito sulla riforma del Fondo salva-Stati era ancora all’inizio. Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) è stato uno dei primi personaggi di spicco del mondo dell’economia ad andare controcorrente, sottolineando gli enormi rischi che in un futuro non molto lontano la modifica del trattato sul Meccanismo europeo di stabilità avrebbe potuto comportare per. La critica principale di Patuelli al governo Conte, in un primo momento, era una e specifica: “Lenon sono state informate sulla riforma del Mes. Nessuno ci ha detto niente”. Frase seguita poi da una vera e propria minaccia: “Se passa la riforma non compreremo più titoli di Stato”. In altre parole, l’esecutivo giallorosso – o meglio il premier – avrebbe avallato una riforma ...

