D’Alema | “Governo Renzi-Salvini? Sarebbe il peggiore che l’Italia abbia mai avuto”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Massimo D'Alema ha commentato il pronostico del giornalista e conduttore televisivo Bruno Vespa sull'eventualità di un governo di Matteoe Matteofianco a fianco: ""Il libro di Vespa si conclude, diciamo, con una profezia singolare: 'I due Mattei governeranno insieme'. Ebbene, penso sia una provocazione, uno scongiuro:il peggior governo che l'Italiamai avuto".

