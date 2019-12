Cricket | ICC Cricket World Cup Challenge League 2019 | Uganda-Italia 218-180 Gli africani

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo il pareggio tecnico di ieri contro Hong Kong causa pioggia, oggi il meteo concede una tregua e l’incappa nella seconda sconfitta nella quarta giornata della ICCCup: l’supera gli azzurri per 218-180, consolidando il primato e centrando la quarta vittoria consecutiva. Gli azzurri invece restano a quota tre e vengono agganciati dal Kenya, vittorioso con Jersey nell’altro match odierno: per l’ora resta l’ultimo match in programma giovedì 12 contro Bermuda per provare a centrare la terza posizione finale. Di seguito tutti i risultati:-Jersey 248/8-223 Hong Kong-Bermuda 294/7-291/8-Kenya 211/6-210 Kenya-253/6-254/7 Jersey-Hong Kong 173-177/6 Jersey-280/8-158-Bermuda 211/3-208 Bermuda-Kenya pareggio tecnico per pioggia-Hong Kong pareggio tecnico per ...

