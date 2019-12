Così il Vaticano investe 700milioni di euro di donazioni e offerte

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Dal palazzo di Londra agli occhiali di Lapo Elkann: ecco come ilha investitodella Segreteria di Stato Settecento milioni di: questa cifra, da qualche settimana a questa parte, interessa spesso le cronache riguardanti il. Per quanto quel numero costituisca solo una piccola parte della cifra intera. Settecento milioni rappresenta, infatti, solo il quantum gestito dalla Segreteria di Stato. In alcuni uffici di quella specifica Segreteria è nata l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisto di un immobile londinese. Il costo? Circa 200 milioni di. Ma si parla pure di ulteriori "operazioni sospette". Le indagini sono in corso. Bisogna attendere gli esisti eventuali. Per ora si può appuntare solo un aspetto: cinque persone sono state sospese. In questi giorni, poi, sono attesi cambiamenti: il "ministero degli Esteri" ...

Corriere : Così il Vaticano investe i 700 milioni di euro di offerte - Augusto00213634 : È COSÌ SEMPLICE, VOLETE VINCERE CONTRO MATTEO RENZI, M6S, BERSANI, ZINGARETTI , IL CAPO MASSONE BERGOGLIO IN VATICA… - neXtquotidiano : Così il #Vaticano specula sulle offerte dell’#ObolodiSanPietro -