Convocati ufficiali Napoli-Genk e report allenamento oggi 9 dicembre 2019

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019)deldi: ildal sito ufficiale Come di consueto, la società partenopea ha comunicato attraverso il proprio sito web il rapporto sull’odierno. La squadra di Carlo Ancelotti si sta preparando per il match contro ilche andrà in scena domani alle ore 18:55. E’ stata inoltre diramata la lista dei. I: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. Seduta pomeridiana per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro ilper la sesta giornata di Champions League in programma domani al San Paolo alle ore 18.55. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con riscaldamento e serie di torelli. Successivamente esercizi ...

CalcioMercatoNA : Convocati ufficiali #NapoliGenk e report allenamento oggi 9 dicembre 2019 #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Convocati Milan: torna Paquetà, assente Caldara: Sono da poco ufficiali i convocati di Stefano Pioli per la trasfer… - JackilKebabbaro : @capuanogio 1) se la gran parte dell'opinione pubblica (e gli account ufficiali di Inter Roma e Milan) si lamentano… -