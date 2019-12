repubblica

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per le offese al passaggio della. Tra gli indagati anche il neobrigatista Claudio Latino

rep_milano : Contestazioni alla Brigata Ebraica al corteo del 25 Aprile, chiesto il processo per 4 antagonisti: 'Fu odio razzial… - cronaca_news : Contestazioni alla Brigata Ebraica al corteo del 25 Aprile, chiesto il processo per 4 antagonisti: 'Fu odio razzial… - milano24 : Contestazioni alla Brigata Ebraica al corteo del 25 Aprile, chiesto il processo per 4 antagonisti: 'Fu odio razzial… -