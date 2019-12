Conte non ha dubbi | «Usciremo a testa alta da San Siro» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in conferenza ha parlato della sfida col Barcellona e della situazione della squadra: «Tanti ragazzi stanno crescendo» L’Inter giocherà la partita chiave per il proseguimento in Champions League col Barcellona, e Antonioin conferenza stampa ha parlato del difficile incontro: «Le difficoltà forgiano, le difficoltà ci devono esre e nelle difficoltà l’importante è uscire ae noi sicuramente faremo così domani». Oltre a dover portare a casa un risultato utile, l’Inter è in difficoltà a causa degli infortuni, manon vuole scuse: «L’aspetto positivo è che tanti ragazzi stanno crescendo a livello singolo e si stanno responsabilizzando ancora di più». Leggi su Calcionews24.com

