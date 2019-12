Consulta | scade il mandato di Lattanzi | mercoledì l’elezione del nuovo presidente Tre

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La corte costituzionale avrà presto un. Ildell’uscente Giorgio, in carica dal marzo del 2018,oggi: il giudice è stato infatti eletto esattamente nove anni fa alla. Il seggio numero 15 di “guardiano” della Costituzione lasciato vuoto dasarà occupato da Stefano Petitti. Finisce oggi ilda giudice costituzionale di Giorgio. Eletto giudice costituzionale il 28 novembre dalla corte di Cassazione, della quale è statodi sezione e componente delle Sezioni unite civili, dopo la convalida dei titoli Petitti giurerà al Quirinale e parteciperà quindi aldelfissata per le 10.30 di. Tre i giudici in pole per la successione: anche se in linea teorica non si può mai escludere la vittoria di un outsider, la scelta sembra davvero ricondotta ai tre attuali ...

