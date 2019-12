Conferenza stampa Mazzarri | «Zaza e Ansaldi eccezionali» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Walterha commentato inil successo del Torino in casa contro la Fiorentina: le sue parole Walterha commentato inil successo ottenuto dal suo Torino contro la Fiorentina. Un risultato che rappresenta la terza vittoria nelle ultime quattro uscite di campionato. A dispetto di un ambiente ostile soprattutto nei confronti dell’allenatore e del presidente Cairo, infatti, la squadra ha avuto la meglio di misura sui viola. «sono stati», ha individuato i migliori in campo. Leggi su Calcionews24.com

JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri dopo #LazioJuve On demand, qui ?? - acmilan : ?? #BolognaMilan: Coach Pioli's pre-match press conference is now available on our App! ?? ????… - matteosalvinimi : Buongiorno e buon martedí dal Belgio, Amici. Letto i giornali? Spunti interessanti ?? Verso le 8.40 sarò in diretta… -