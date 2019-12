Conferenza stampa Conte | «Barça favorito perchè senza pressioni» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019): le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions Antonioha parlato inin vista della sfida di domani sera contro il Barcellona in Champions League. Le sue parole. «Stiamo parlando del Barcellona, di una delle più forti al mondo, con una rosa di giocatori molto forte. Sono tra le 4-5 che partono con l’obiettivo di vincere tutto e se questo è l’obiettivo la rosa deve essere composta da 20 giocatori tutti molto forti. Penso che da parte del Barcellona ci sia la serenità del primo posto ma anche la serenità di giocarsi la partitagrande pressione e questo può essere un aspetto positivo perché la pressione può appesantire le gambe e crearti dei problemi.» Leggi su Calcionews24.com

