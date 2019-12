anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Auguri, da parte della Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, allaCristiana Greco-Cattolica di Salerno per i vent’di. Oggi la vista ed il saluto dell’Arcivescovo monsignor Andrea, vescovo della e di Antonio Bonifacio, direttore dell’Ufficio Migrantes della Arcidiocesi Salerno – Campagna – Acerno con n lazione officiata dal Vescovo Dionisio, e Іван Борин вітання nella chiesa di via dei Canali, nel pressi dell’Ostello nel centro storico, trefa concessa dall’allora Arcivescovo monsignor Luigi Moretti alla foltadella provincia di Salerno. L'articoloper 20) proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Comunità #Ucraina, #Bellandi celebra messa per 20 anni costituzione (FOTO) ** - squopellediluna : 08/12/1991 – I capi di Russia, Bielorussia e Ucraina si incontrano per firmare un accordo che pone fine all'URSS e… - maurovoerzio : RT @EuromaidanPR_IT: La prima traduzione della fiaba-distopia di George Orwell fu in lingua ucraina che l'autore stesso donò alla comunità… -