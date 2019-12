“Come un gol al 90esimo | è arrivato anche per me” Si è fidanzato! L’annuncio sui social

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Alla fine, come un gol al novantesimo, èper me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te”. E così, con questa frase, scritta a corredo di un bacio sulle labbra con l’albero di Natale a fare da sfondo, annuncia di essersi fidanzato. Dopo giorni di indizi e parole dette a mezza bocca, durante il finesettimana appena trascorso Tommaso Zorzi, il giovane influencer milanese che abbiamo conosciuto meglio nello show di Mtv ‘Riccanza’ madi ‘Pechino Express’, ha condiviso con i suoi tanti fan (solo su Instagram ne ha oltre 500mila) la prima fotocon il suo nuovo amore. L’immagine, come detto, ritrae i due su un divano mentre si scambiano un bacio sulla bocca e la didascalia fa il verso alla canzone parodia su Giorgia Meloni. (Continua dopo la foto) Ma chi è il fidanzato di Tommaso Zorzi, 24 anni? ...

