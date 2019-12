Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | Jarl Magnus Riiber si conferma

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La seconda tappa stagionale delladel-2020 dihato quasi integralmente i valori in campo già espressi nel mini-tour d’apertura di Ruka, con unsemplicemente imbattibile che ha già di fatto ipotecato la Sfera di Cristallo a dicembre al netto di eventuali problemi fisici. Asi sono disputate due gare individuali (la gara a squadre è stata cancellata per insufficienza di Paesi iscritti) da 10 chilometri che hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti specialmente in occasione della Gundersen di domenica, divenuta durissima a causa di una fitta nevicata. La Norvegia è stata la dominatrice indiscussa davanti al proprio pubblico come testimoniano le due doppiette firmate dae Joergen Graabak mentre la Germania si è dovuta accontentare delle briciole con i terzi posti raccolti da Fabian ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci La cinquina di Riiber: è la prima volta in Coppa di combinata nordica - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Sci La cinquina di Riiber: è la prima volta in Coppa di combinata nordica - RassegnaZampa : #Sci La cinquina di Riiber: è la prima volta in Coppa di combinata nordica -