kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019)racconta il rapporto con la figlia e confessa un sogno nel cassetto, attuale co-conduttore de La Prova del Cuoco accanto a Elisa Isoardi, si racconta nel privato per il settimanale Oggi. In esclusiva sulle pagine del settimanale posa con la figlia Federica, 31 anni, e la nipotina Mya Summer, 7 anni, concedendo … L'articoloho, se non altro…” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Claudio Lippi: “Come padre ho fallito, se non altro...” - - RitaC70 : Claudio Lippi | Momento difficile | 'Ho paura per Elisa Isoardi' - twitteip : Claudio Lippi nuovo meccanico Red Bull Racing. -