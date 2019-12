Classifica Business School del Financial Times | podio per la Bocconi

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per ladel 2019 delle migliorieuropee redatta dal, l’Italia e in particolare Milano si sono aggiudicate diversi posti d’eccellenza. Se il primo posto è occupato dalla HEC di Parigi (che ha strappato il primo posto alla London, divenuta quindi seconda), il terzo gradino delè occupato dalladell’Universitàeuropee: laCome ogni anno, ilha finalmente pubblicato l’attesissimaper il 2019 delle miglioris europee. Culla di futuri manager ed economisti mondiali, la realtà dellesi è affermata ora più che mai nel Vecchio Continente. In particolar modo, nel Bel Paese, rinomato per le eccellenze gastronomiche, artistiche, letterarie e di moda e design, tre istituzioni hanno meritato un posto nella ...

IlMagodiIos : RT @christianrocca: La @Unibocconi è la terza business school d’Europa, secondo la nuova classifica del @FT A @Linkiesta Il rettore della… - BI_Italia : Ecco le scuole più prestigiose in Europa per chi sogna una carriera da manager - ClaudioNonna : RT @dorinileonardo: Classifica delle business school, Bocconi terza. Via @Corriere -