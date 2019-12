Civitanova padrona del Pianeta Volley | Campioni del Mondo | una tripletta da favola Lube

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019)si è presa il, laindiscussa e ha completato unaantologica:d’Italia,d’Europa,del. I cucinieri hanno realizzato la magicae tutto ilmaschile è ai loro piedi, hanno giganteggiato per tutto il 2019 vincendo scudetto, Champions League e ieri il Mondiale per Club. Un’annata davvero irripetibile per la storica società marchigiana che, dopo un filotto incredibile di finali perse, è riuscita a risvegliarsi e a diventare davvero imbattibile: prima ha espugnato la tana di Perugia nella gara-5 che metteva in palio il tricolore, poi ha travolto lo Zenit Kazan nell’atto conclusivo della competizione continentale e infine ha completato l’opera sconfiggendo il Sada Cruzeiro di fronte al proprio pubblico di Betim.è la squadra più forte in circolazione in ...

