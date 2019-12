Chi è Sanna Marin | la premier più giovane del mondo

open.online

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Mirellaha 34 anni, è socialdemocratica e sarà lapiùdella Finlandia. I Socialdemocratici sono emersi come il principale partito nazionale dopo le elezioni di quest’anno, assumendo quindi la facoltà di selezionare chi sarà il prossimo primo ministro dopo le dimissioni dell’exAntti Rinne. Così, domenica 8 dicembre il Partito ha eletto la trentaquattrenne come leader. Rinne aveva lasciato il suo ruolo dopo che un importante alleato, il Partito Finlandese di Centro, aveva perso fiducia in lui per come aveva gestito lo sciopero dei dipendenti delle Poste, e aveva ritirato il suo sostegno., vice-leader del Partito, siede in Parlamento dal 2015 dove il suo incarico più recente è stato quello di ministra dei trasporti e delle comunicazioni. L’assemblea parlamentare dovrà confermare la sua nomina la prossima settimana, prima del ...

