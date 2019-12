Cetara | il ministro Bellanova difende pesca e boccia Sugar tax

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Dobbiamo lavorare per garantire, nell’immediato, il reddito, cosa che abbiamo fatto individuando le risorse per pagare itori per il fermo”. A dirlo, ildell’Agricoltura, Teresa, che oggi era a, per partecipare ad una tavola rotonda su Blue economy, lasostenibile. “Dobbiamo lavorare per rilanciare questo settore – ha aggiunto il- perche’ e’ un settore di eccellenza ed e’ un settore che puo’ contribuire a far mangiare bene gli italiani ma anche i cittadini di altri Paesi”. “Il mio dovere die’ quello di sostenere politiche di sviluppo, perche’ il sostegno al reddito e’ importante, ma io credo che itori hanno voglia di fare il loro mestiere e di mettere nella disponibilita’ dei cittadini dei ...

