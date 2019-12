Cesare Cremonini e la dedica alla sua Martina su Instagram

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019)è innamorato e ormai non fa più nulla per tenere la sua storia lontano da occhi indiscreti. Se le prime foto che lo ritraevano con, la ragazza con cui avrebbe iniziato a frequentarsi già a dicembre dello scorso anno. Dalle foto insieme alle prime dediche sui social il passo è veramente breve, ed il cantautore bolognese non si è sottratto ad un po’ di dolcezza. LasuMargaret Maggiore è il nome della giovane fidanzata di, ed è con una foto che li ritrae uno affianco all’altra, complici e innamorati, che il cantante si scioglie in unaper la sua bella compagna. “Ogni santo giorno mi sveglio e guardo fuori dfinestra quello che succede in questa parte dell’Universo. Poi vedo te!!”: poche parole, semplici, che fanno emergere il sentimento nato tra i due, destinato ad essere ...

