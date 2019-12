C' era una volta a Hollywood | John Travolta ha trovato un errore storico nel film di

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Traè uno spettatore attento e ha scovato unin C'era unaa..., affresco di Quentin Tarantino ambientato nelladel 1969.Traavrebbe scovato uncontenuto in C'era unaa..., nuovodell'amico Quentin Tarantino ambientato nella fabbrica dei sogni didel 1969.Tranon è solo un amico e collaboratore di Quentin Tarantino, ma è anche uno spettatore attento dei suoi, come ha dimostrato di recente. Dopo essersi recato al cinema a vedere C'era unaa..., però, il divo si è imbattuto in uninaspettato che ha rivelato nel corso di un q&a su The Fanatic, il suo nuovo. "Leonardo DiCaprio, che interpreta Rick Dalton, sta tornando a ...

CarloCalenda : Il contratto era fatto molto bene. Tanto che finché è stato vigente Mittal non ha potuto licenziare una persona pen… - paoloroversi : Chi non legge,a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Cain… - WarnerBrosIta : Vivrete l'inizio di una nuova era. #WW84 al cinema da giugno 2020. -