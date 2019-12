anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutide’Tirreni (Sa) – Una “in famiglia” per rivivere e celebrare una stagione ricca di eventi. Sabato 21 Dicembre, ladide’Tirreni ospiterà unadiper tutti gli atleti, i genitori e gli amici delsports. L’evento sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri e fare il bilancio di un’annata all’insegna dello sport e del divertimento: “Abbiamo compiuto passi da gigante nei settori di nuoto e pnuoto – sottolinea Franco Porzio, presidente Acquachiara, olimpionico e consigliere allo sport della Regione Campania – e nei prossimi anni raccoglieremo i frutti del lavoro fin qui svolto. Grande merito va ai tecnici ed agli istruttori delladi, capaci di aver fatto crescere, in pochissimo tempo, tanti piccoli ...

anteprima24 : ** #Roma, '#Luci d'#Artista' realizzate da azienda di Cava de' Tirreni ** - anteprima24 : ** Cava de'Tirreni, festa di #Natale alla #Piscina comunale ** - MNaponiello : IL GIOCATTOLO SOSPESO: CENA DI BENEFICENZA A CAVA DE’ TIRRENI -